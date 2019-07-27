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У Москві жорстоко придушили мітинг за чесні вибори

Андрій Котенський

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Російські правоохоронці затримали понад 500 людей на Тверській вулиці, де проходить мітинг «За чесні вибори» із вимогою реєстрації незалежних кандидатів на виборах у Московську міську думу, повідомляє Громадське.

 

За останньою інформацією «ОВС-Інфо», силовики затримали понад 500 мирних мітингувальників. Російське МВС раніше офіційно повідомило про затримання 295 учасників акції. Поліцейські застосували кийки та електрошокери.

Муніципальній депутатці округу Хамовники Олександрі Парушіній розбили голову, передає «Дождь». Також поліція і представники прокуратури увірвалися в студію «Навальний LIVE», вимагаючи припинити ефір.

Правоохоронці змушують деяких пасажирів метро в Москві підписувати попередження про неприпустимість участі в неузгоджених мітингах. Співробітники поліції зупиняють людей біля ескалаторів і запрошують до кімнат охорони. Пасажири метро зіткнулися з цим на станціях Севастопольська і Смоленська.

«У мережі «Інтернет» поширюються заклики взяти участь у масових публічних заходах 27 липня 2019 року. Зазначені заходи з органами виконавчої влади Москви в установленому порядку не узгоджені», — йдеться в документі, опублікованому в Twitter.

Московська поліція перешкоджає відоозйомці подій.

Нагадаємо, офіційна причина відмови у реєстрації — відсутність достатньої кількості підписів виборців на підтримку висунення кандидата. У Росії за законом самовисуванці повинні зібрати підписи 3% жителів свого округу, це близько 5 тисяч. Незалежні кандидати зробили це, проте окружні виборчі комісії не дозволяють цим кандидатам брати участь у виборах.

Ще до завершення перевірки опозиціонери заявляли про порушення, зокрема про те, що члени комісій визнають недійсними справжні підписи людей. Крім того, незалежних кандидатів не допускали до процесу перевірки підписів провладних кандидатів, які ймовірно фальсифікують.

Зазначимо, що правляча партія «Єдина Росія» на цих виборах офіційно не виставила жодного кандидата, вочевидь через низьку підтримку у Москві. Її представники беруть участь у виборах як самовисуванці, тому теж повинні збирати підписи. Проблем з реєстрацією у цих кандидатів немає.

Вибори в московську міську думу відбудуться 8 вересня 2019 року.

Побоюючись майдану влада перекрила центр столиці і заблокувала виходи із метро.

У ці хвилині у різних районах Москви силовики продовжують масово затримувати людей, які намагаються зорганізуватися у мітинг за чесні вибори.

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