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На Львівщині затримали двох турків, які незаконно хотіли потрапити до Польщі

Вероніка Рой

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Завдяки свідомим мешканцям прикордоння правоохоронці затримали двох іноземців, які планували нелегально перейти кордон. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Мостиського прикордонного загону.

 

Як повідомляється, про те, що іноземці хотіли нелегально перетнути кордон, мешканці повідомили прикордонників відділу «Краківець».

«Громадяни зазначили, що бачили двох чоловіків неслов’янської зовнішності, які прямували в бік кордону з Польщею. Група реагування прикордонників, яка негайно вибула до місця виявлення ймовірних порушників, затримала розшукуваних за 2 кілометри від державного кордону. Інформація підтвердилась – затриманими виявилися громадяни Туреччини, курдської національності віком 20 та 21 рік, з документами, що посвідчують особу», – розповідають прикордонники.

За спробу порушення державного кордону України, вчинену групою осіб, іноземці будуть змушені заплатити штраф від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, рішення у справі прийматиме суд. Крім того, за порушення українського законодавства, прикордонники клопотатимуть перед судом про примусове повернення чоловіків до країни походження.

Фото: прикордонники

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