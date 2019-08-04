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Мешканців Львівщини запрошують на службу в патрульну поліцію

Вероніка Рой

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Триває набір до лав патрульної поліції Львівської області. Усіх, хто хоче стати частиною команди, просять надсилати свої анкети. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

«Служити і захищати. Для нас це не просто слова. Це життєве кредо, яке ми втілюємо щодня. Маєш такі ж погляди? Тоді тобі до нас! Набір до лав патрульної поліції Львівської області триває!», – йдеться у повідомленні.

Кандидатам пропонують:

  • можливість кар’єрного росту;
  • забезпечення всім необхідним для несення служби;
  • заробітна плата від 12 000 грн;
  • позмінний графік несення служби;
  • безкоштовне обслуговування в медзакладах МВС;
  • щорічна відпустка тривалістю не менше 30 діб;
  • грошова компенсація на оздоровлення;
  • можливість взяти житло у лізинг;
  • компенсація оренди житла.

Вимоги до кандидатів:

  • громадянство України;
  • вік 20-40 років;
  • наявність повної загальної середньої освіти;
  • відсутність судимості.

Подати анкету: http://anketa.patrol.police.gov.ua

Дізнатися більше: http://patrol.police.gov.ua/jobs

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