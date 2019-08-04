Мешканців Львівщини запрошують на службу в патрульну поліцію

Триває набір до лав патрульної поліції Львівської області. Усіх, хто хоче стати частиною команди, просять надсилати свої анкети. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.
«Служити і захищати. Для нас це не просто слова. Це життєве кредо, яке ми втілюємо щодня. Маєш такі ж погляди? Тоді тобі до нас! Набір до лав патрульної поліції Львівської області триває!», – йдеться у повідомленні.
Кандидатам пропонують:
- можливість кар’єрного росту;
- забезпечення всім необхідним для несення служби;
- заробітна плата від 12 000 грн;
- позмінний графік несення служби;
- безкоштовне обслуговування в медзакладах МВС;
- щорічна відпустка тривалістю не менше 30 діб;
- грошова компенсація на оздоровлення;
- можливість взяти житло у лізинг;
- компенсація оренди житла.
Вимоги до кандидатів:
- громадянство України;
- вік 20-40 років;
- наявність повної загальної середньої освіти;
- відсутність судимості.
Подати анкету: http://anketa.patrol.police.gov.ua
Дізнатися більше: http://patrol.police.gov.ua/jobs
Вероніка Рой