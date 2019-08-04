Мешканців Львівщини запрошують на службу в патрульну поліцію

Триває набір до лав патрульної поліції Львівської області. Усіх, хто хоче стати частиною команди, просять надсилати свої анкети. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

«Служити і захищати. Для нас це не просто слова. Це життєве кредо, яке ми втілюємо щодня. Маєш такі ж погляди? Тоді тобі до нас! Набір до лав патрульної поліції Львівської області триває!», – йдеться у повідомленні.

Кандидатам пропонують:

можливість кар’єрного росту;

забезпечення всім необхідним для несення служби;

заробітна плата від 12 000 грн;

позмінний графік несення служби;

безкоштовне обслуговування в медзакладах МВС;

щорічна відпустка тривалістю не менше 30 діб;

грошова компенсація на оздоровлення;

можливість взяти житло у лізинг;

компенсація оренди житла.

Вимоги до кандидатів:

громадянство України;

вік 20-40 років;

наявність повної загальної середньої освіти;

відсутність судимості.

Подати анкету: http://anketa.patrol.police.gov.ua

Дізнатися більше: http://patrol.police.gov.ua/jobs