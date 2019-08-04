Французький винахідник на флайборді перетнув Ла-Манш

Французький винахідник Френкі Запата у неділю вперше перетнув протоку Ла-Манш на реактивному флайборді. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на ВВС.

Запата вилетів з пляжу Сангатта поблизу Кале о 06:17 в неділю і приземлився в бухті Сент Маргарет в англійському Дуврі.

Запата під час своєї першої спроби 25 липня не зміг перетнути канал через проблеми із дозаправкою.

Для сьогоднішньої спроби було використано більший човен і більшу платформу для заправки. Запата подолав відстань у 35,4 км над Дуврською протокою.

Запата отримав широку увагу ЗМІ після щорічного параду до Дня взяття Бастилії у Парижі на початку липня, взявши участь на своєму футуристичному флайборді.

Винахід, розміром зі скейтборд, оснащений п’ятьма маленькими реактивними двигунами і працює на гасі, який знаходиться в рюкзаку пілота. Пілот може досягати швидкості у 190 км/год.

До слова, український паралімпієць Олег Іваненко переплив Ла-Манш та встановив світовий рекорд. За 18 годин безперервного запливу українець подолав 62 кілометри.