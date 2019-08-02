Український паралімпієць переплив Ла-Манш та встановив світовий рекорд

Український паралімпієць Олег Іваненко переплив Ла-Манш та встановив світовий рекорд. За 18 годин безперервного запливу українець подолав 62 кілометри. Про це рекордсмен повідомив на своїй Facebook-сторінці, передає Львівський портал.

«Друзі! Вітаю вас з нашою спільною перемогою! Є рекорд Світу! Ла-Манш підкорений! І можна сказати, що навіть двічі», – написав Олег Іваненко.

Спортсмен зазначив, що через негоду, спортсмен подолав майже вдвічі більшу відстань, ніж передбачалось.

«Це майже в два рази більше, ніж передбачалося, якби ми пливли по прямому курсу. Але через сильні течії і вітер довелося йти галсами. Звідси і вийшла така збільшена протяжність запливу. До ночі температура повітря впала майже до +12, піднявся сильний вітер і пішли хвилі. Але я плив. Однак навіть при такій протяжності нашого шляху, наполегливості і прагнення до перемоги до французького берега ми не допливли всього 8 кілометрів. Почався відплив і ми потрапили в сильну течію, яку навіть суперпідготовлений паралімпієць подолати не зможе. Тому було прийнято дуже непросте для мене рішення повертатися в англійський порт», – розповів українець.