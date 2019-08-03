Зеленський пропонує скасувати візи для ряду країн задля розвитку медичного туризму

Президент Володимир Зеленський пропонує скласти перелік країн, з якими варто було б скасувати візовий режим задля розвитку медичного туризму в Україні. Про це він заявив на нараді з питань розвитку медичного туризму у Трускавці на Львівщині, де він перебуває з робочою поїздкою, повідомляє Укрінформ.

«Ми можемо скласти перелік країн, громадяни яких часто приїжджають до України на лікування, з тим, щоб скасувати для них візовий режим, і звернутися до Міністерства закордонних справ (розглянути це питання – ред.). Особливо це стосується тих країн, громадяни яких зазвичай сюди приїжджають на лікування і оздоровлення і відчувають ці перепони у перетині кордону», – сказав Зеленський.

Він зауважив, що нині з України на лікування за кордон їде тричі більше людей, ніж приїжджають в Україну, тому питання розвитку медичного туризму досить актуальне.

Голова Львівської облдержадміністрації Маркіян Мальський під час наради розповів, що на Львівщині налічується 7 бальнеологічних курортів, понад 200 джерел мінеральної води різних типів. Загалом Львівщина, за його словами, має чималий потенціал в розвитку пластичної хірургії, стоматології, санаторно-курортному і реабілітаційному лікуванні, офтальмології та в сфері репродуктивного здоров’я. Чимало проєктів з розвитку медичного і оздоровчого туризму успішно розвиваються, але існує і низка проблем, зауважив Мальський.

За його словами, задля розвитку українського медичного туризму нині варто більше популяризувати його у світі і створити більш сприятливі умови для іноземців, які б хотіли приїхати до нас на лікування.

«Середній чек іноземного туриста, який залишає його в Україні, налічує 2-2,5 тисячі доларів за курс лікування. Це немалі кошти», – сказав Мальський.

Він також розповів, що раніше більшість іноземних туристів, які приїжджали на оздоровлення в Україну, були громадянами Росії, зараз ситуація кардинально змінилась.

«І ми відчуваємо, що регіон розвивається. Тому добрим кроком було б розширити безвіз, бо багато країн потребують віз в Україну, і деякі пропозиції з цього приводу висловлюються», – зазначив Мальський.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою на Львівщині. Він вже відвідав нараду з питань розвитку медичного туризму у Трускавці. Зараз він приїхав до готелю Rixos, де зустрінеться майбутніми нардепами від партії «Слуга народу».