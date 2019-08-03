У Москві на акції протесту затримали близько 100 людей

Близько 100 людей затримали російські силовики на акції протесту в центрі Москви. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на сайт «ОВД-Инфо», який відстежує долю затриманих.

Так, станом на 15:00 сайт повідомляв про 89 затриманих. Після цього в ефірі телеканалу «Дождь», який веде пряму трансляцію подій у центрі Москви, повідомили про продовження затримань на Пушкінській площі. Серед затриманих є і кореспондент телеканалу Володимир Роменський.

Фото: Reuters

Ініціатори акції закликали своїх прихильників пройти Бульварним кільцем – без плакатів і без гасел. Поліція оцінила кількість учасників ходи у 350 людей.

Вот так силовики задерживают людей в Москве. Фото: «МБХ медиа» pic.twitter.com/0CjtLoN6te — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 3 серпня 2019 р.

У Росії прихильники опозиції планували о 14:00 3 серпня розпочати нову акцію з вимогою зареєструвати незалежних кандидатів на виборах до Московської міської думи. Перед початком акції російські силовики затримали юристку Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь – одну з небагатьох відомих лідерів протесту, які залишалися на свободі.

Акція 3 серпня не була погоджена місцевою владою. Влада Москви пообіцяла вжити «всіх необхідних заходів» для підтримання громадського порядку.

Задержанного мужчину буквально выносят с Рождественского бульвара Видео: Евгения Зобнина pic.twitter.com/qgFVL4wSZ1 — Телеканал Дождь (@tvrain) 3 серпня 2019 р.

Нагадаємо, 27 липня російські правоохоронці затримали понад 500 людей на Тверській вулиці, де проходить мітинг «За чесні вибори» із вимогою реєстрації незалежних кандидатів на виборах у Московську міську думу.