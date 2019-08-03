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У Москві на акції протесту затримали близько 100 людей

Вероніка Рой

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Близько 100 людей затримали російські силовики на акції протесту в центрі Москви. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на сайт «ОВД-Инфо», який відстежує долю затриманих.

 

Так, станом на 15:00 сайт повідомляв про 89 затриманих. Після цього в ефірі телеканалу «Дождь», який веде пряму трансляцію подій у центрі Москви, повідомили про продовження затримань на Пушкінській площі. Серед затриманих є і кореспондент телеканалу Володимир Роменський.

Фото: Reuters

Ініціатори акції закликали своїх прихильників пройти Бульварним кільцем – без плакатів і без гасел. Поліція оцінила кількість учасників ходи у 350 людей.

У Росії прихильники опозиції планували о 14:00 3 серпня розпочати нову акцію з вимогою зареєструвати незалежних кандидатів на виборах до Московської міської думи. Перед початком акції російські силовики затримали юристку Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь – одну з небагатьох відомих лідерів протесту, які залишалися на свободі.

 

Акція 3 серпня не була погоджена місцевою владою. Влада Москви пообіцяла вжити «всіх необхідних заходів» для підтримання громадського порядку.

 

Нагадаємо, 27 липня російські правоохоронці затримали понад 500 людей на Тверській вулиці, де проходить мітинг «За чесні вибори» із вимогою реєстрації незалежних кандидатів на виборах у Московську міську думу.

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