У Москві на акції протесту затримали близько 100 людей

Близько 100 людей затримали російські силовики на акції протесту в центрі Москви. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на сайт «ОВД-Инфо», який відстежує долю затриманих.
Так, станом на 15:00 сайт повідомляв про 89 затриманих. Після цього в ефірі телеканалу «Дождь», який веде пряму трансляцію подій у центрі Москви, повідомили про продовження затримань на Пушкінській площі. Серед затриманих є і кореспондент телеканалу Володимир Роменський.
Фото: Reuters
Ініціатори акції закликали своїх прихильників пройти Бульварним кільцем – без плакатів і без гасел. Поліція оцінила кількість учасників ходи у 350 людей.
Вот так силовики задерживают людей в Москве. Фото: «МБХ медиа» pic.twitter.com/0CjtLoN6te
— МБХ Медиа (@MBKhMedia) 3 серпня 2019 р.
У Росії прихильники опозиції планували о 14:00 3 серпня розпочати нову акцію з вимогою зареєструвати незалежних кандидатів на виборах до Московської міської думи. Перед початком акції російські силовики затримали юристку Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь – одну з небагатьох відомих лідерів протесту, які залишалися на свободі.
Задержание Любови Соболь. Фото: Андрей Золотов/«МБХ медиа» pic.twitter.com/FTV18sI0US
— МБХ Медиа (@MBKhMedia) 3 серпня 2019 р.
Акція 3 серпня не була погоджена місцевою владою. Влада Москви пообіцяла вжити «всіх необхідних заходів» для підтримання громадського порядку.
Задержанного мужчину буквально выносят с Рождественского бульвара
Видео: Евгения Зобнина pic.twitter.com/qgFVL4wSZ1
— Телеканал Дождь (@tvrain) 3 серпня 2019 р.
Нагадаємо, 27 липня російські правоохоронці затримали понад 500 людей на Тверській вулиці, де проходить мітинг «За чесні вибори» із вимогою реєстрації незалежних кандидатів на виборах у Московську міську думу.
Вероніка Рой