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У Львові зіткнулися мотоцикл та «Субару»: пасажирка двоколісного – в реанімації

Вероніка Рой

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Вчора, 2 серпня, у Львові на вулиці Івана Чмоли близько 16.25 мотоцикл зіткнувся з автомобілем «Субару».  Внаслідок ДТП пасажирка мотоциклу отримала травми та госпіталізована в реанімаційне відділення лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Правоохронці попередньо з’ясували, що водій мотоцикла GEON GN150-11, 20-річний житель Пустомитівського району, здійснив попутне зіткнення з автомобілем «Субару». В результаті ДТП тілесні ушкодження отримала пасажирка мотоцикла – 19-річна львів’янка. Її госпіталізовано в реанімацію з діагнозом: тупа травма грудної клітки, перелом кісток черепа, забій головного мозку, закритий перелом ноги.

Встановлюються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: Ігоря Зінкевича

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