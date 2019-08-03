У Львові зіткнулися мотоцикл та «Субару»: пасажирка двоколісного – в реанімації

Вчора, 2 серпня, у Львові на вулиці Івана Чмоли близько 16.25 мотоцикл зіткнувся з автомобілем «Субару». Внаслідок ДТП пасажирка мотоциклу отримала травми та госпіталізована в реанімаційне відділення лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Правоохронці попередньо з’ясували, що водій мотоцикла GEON GN150-11, 20-річний житель Пустомитівського району, здійснив попутне зіткнення з автомобілем «Субару». В результаті ДТП тілесні ушкодження отримала пасажирка мотоцикла – 19-річна львів’янка. Її госпіталізовано в реанімацію з діагнозом: тупа травма грудної клітки, перелом кісток черепа, забій головного мозку, закритий перелом ноги.

Встановлюються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: Ігоря Зінкевича