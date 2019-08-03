ЦВК оголосила результати виборів до Верховної Ради за партійними списками

Центральна виборча комісія оголосила офіційних результати позачергових виборів до Верховної Ради по загальнодержавному багатомандатному виборчому округу в межах одномандатних виборчих округів, передає УНН.
Так, до Верховної Ради проходять:
- Слуга народу — 43,16% (124 мандата);
- Опозиційна платформа — За життя — 13,05% (37 мандатів);
- Батьківщина — 8,18% (24 мандата);
- Європейська солідарність — 8,10% (23 мандата);
- Голос — 5,82% (17 мандатів).
Нагадаємо, Центральна виборча комісія визнала обраними 191 нардепа.
Вероніка Рой