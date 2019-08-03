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Путін спростив українцям отримання дозволу на тимчасове проживання в Росії

Вероніка Рой

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Президент РФ Володимир Путін підписав закон, який розширив перелік категорій іноземців, що можуть отримати посвідку на проживання в Росії у спрощеному порядку. Серед них є українці. Відповідний документ опублікований на порталі правової інформації РФ, передає Громадське.

 

Перелік осіб, які можуть отримати дозвіл на тимчасове проживання без врахування затвердженої урядом квоти, зокрема поповнили наступні категорії:

  • громадяни України або особи без громадянства, які постійно проживали на території України;
  • громадяни країн колишнього Радянського Союзу, які отримали освіту у державних вищих навчальних закладах, освітніх чи наукових організаціях на території Росії;
  • особи, визнані біженцями, які отримали тимчасовий притулок у Росії.

Цей закон набуде чинності через 90 днів.

Як повідомляв Львівський портал, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів українського сходу.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав мешканців самоназваних «ДНР» та «ЛНР» не отримувати російські паспорти. Також Україна звернулася до Ради безпеки ООН через такий указ Путіна.

Володимир Путін заявив, що в Москві думають над тим, аби надавати громадянство Росії у спрощеному порядку не тільки жителям ОРДЛО, але і всім українцям.

Згодом заступник міністра із тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак заявив, що жителів ОРДЛО, які отримають російський паспорт, потрібно буде позбавляти українського і закордонного паспортів.

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