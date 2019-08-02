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У Львові вшанували загиблих десантників

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 2 серпня, у Львові на Личаківському цвинтарі вшанували пам’ять загиблих Героїв – військовослужбовців 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

 

Рідні та близькі загиблих військовослужбовців, представники влади, а також громадськість запалили лампадки та поклали квіти до могил загиблих воїнів-десантників.

Заходи вшанування пам’яті військовослужбовців, які загинули за незалежність і територіальну цілісність України в зоні проведення АТО/ООС також відбулися у військовій частині на вулиці Стрийській.

Як повідомляв Львівський портал, 2 серпня в Україні вшановують пам’ять загиблих воїнів-десантників, які віддали своє життя захищаючи від російського терориста-окупанта Україну.

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