У Львові вшанували загиблих десантників

Сьогодні, 2 серпня, у Львові на Личаківському цвинтарі вшанували пам’ять загиблих Героїв – військовослужбовців 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Рідні та близькі загиблих військовослужбовців, представники влади, а також громадськість запалили лампадки та поклали квіти до могил загиблих воїнів-десантників.

Заходи вшанування пам’яті військовослужбовців, які загинули за незалежність і територіальну цілісність України в зоні проведення АТО/ООС також відбулися у військовій частині на вулиці Стрийській.

Як повідомляв Львівський портал, 2 серпня в Україні вшановують пам’ять загиблих воїнів-десантників, які віддали своє життя захищаючи від російського терориста-окупанта Україну.