На кордоні з Польщею в автівці українця знайшли колекцію старовинних польських монет

В «Рава-Руській» прикордонники Львівського загону спільно з митниками в автомобілі українця виявили велику кількості монет початку XX століття. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

«Приховану колекцію знайшли учора у пункті пропуску «Рава-Руська» під час перевірки легкового автомобіля «Фольксваген». Всього у відділенні для рукавичок автівки наш співвітчизник заховав 44 старовинні польські монети. Монети вилучено, по даному факту поінформовано відповідні правоохоронні органи», – йдеться у повідомленні ДПСУ.

Фото: ДПСУ