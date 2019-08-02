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На кордоні з Польщею в автівці українця знайшли колекцію старовинних польських монет

Вероніка Рой

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В «Рава-Руській» прикордонники Львівського загону спільно з митниками в автомобілі українця виявили велику кількості монет початку XX століття. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

 

«Приховану колекцію знайшли учора у пункті пропуску «Рава-Руська» під час перевірки легкового автомобіля «Фольксваген». Всього у відділенні для рукавичок автівки наш співвітчизник заховав 44 старовинні польські монети. Монети вилучено, по даному факту поінформовано відповідні правоохоронні органи», – йдеться у повідомленні ДПСУ.

Фото: ДПСУ

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