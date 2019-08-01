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Завтра львів’яни відзначатимуть день святого пророка Іллі. Розклад богослужінь

Анастасія Мельник

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У п’ятницю, 2 серпня, християни східного обряду відзначатимуть день святого пророка Іллі. На честь цього старозавітного святого, у Львові названо три храми. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

 

Храм святого пророка Іллі УГКЦ (вул. Дорога Кривчицька, 113). У цьому храмі святкування перенесли на неділю, 4 серпня – о 12 годині відбудеться святкова Божественна Літургія. Опісля відбудеться освячення води та окроплення свяченою водою вірних.

Храм святого пророка Іллі ПЦУ (вул. Чукаріна, 32). Розклад на 2 серпня – о 10 годині відбудеться святкова Божественна Літургія. Опісля відбудеться освячення води та окроплення свяченою водою вірних.

Довідка. Цей Старозавітній пророк Ілля зробив чимало чудес, зокрема повернув до життя мертвого юнака, довів, що є тільки один правдивий Бог, і викорінив фальшивих пророків. Згідно з переданням, він був узятий на небо у вогненній колісниці.

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