Завтра львів’яни відзначатимуть день святого пророка Іллі. Розклад богослужінь

У п’ятницю, 2 серпня, християни східного обряду відзначатимуть день святого пророка Іллі. На честь цього старозавітного святого, у Львові названо три храми. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

Храм святого пророка Іллі УГКЦ (вул. Дорога Кривчицька, 113). У цьому храмі святкування перенесли на неділю, 4 серпня – о 12 годині відбудеться святкова Божественна Літургія. Опісля відбудеться освячення води та окроплення свяченою водою вірних.

Храм святого пророка Іллі ПЦУ (вул. Чукаріна, 32). Розклад на 2 серпня – о 10 годині відбудеться святкова Божественна Літургія. Опісля відбудеться освячення води та окроплення свяченою водою вірних.

Довідка. Цей Старозавітній пророк Ілля зробив чимало чудес, зокрема повернув до життя мертвого юнака, довів, що є тільки один правдивий Бог, і викорінив фальшивих пророків. Згідно з переданням, він був узятий на небо у вогненній колісниці.