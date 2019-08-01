У Львові судитимуть пенсіонера, який під час пиятики вбив чоловіка

Судитимуть львів’янина, котрий вбив чоловіка під час розпивання спиртних напоїв. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

Інцидент стався цьогоріч у травні в приміщенні однієї із квартир на вул. Залізничній у Львові.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що раптовий конфлікт із невідомих причин трапився під час спільного розпивання спиртного. Того дня 66-річний зловмисник завдав потерпілому декілька ударів кухонним ножем по тілу, що спричинило внутрішню кровотечу, яка і призвела до смерті», – йдеться у повідомленні.

До львів’янина застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На даний час справа перебуває на розгляді у Залізничному районному суді м.Львова. Фігуранту загрожує від 7 до 15 років ув’язнення.