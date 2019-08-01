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У Львові довгожителька відзначила свій столітній ювілей

Вероніка Рой

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Вчора, 31 липня, львів’янка поважного віку Ольга Щудла відзначила свої уродини — їй виповнилось 100 років. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Ювілярці вручили матеріальну допомогу в розмірі 5 тисяч гривень.

Загалом у 2019 році на виплати одноразової допомоги для львів’ян-довгожителів (а це 31 особа) у бюджеті передбачили 155 тис. грн.

До слова, одноразова матеріальна допомога в розмірі 5 тис. грн. виплачується відповідно до розпорядження міського голови від 27.12.2018 № 765 «Про надання одноразової матеріальної допомоги особам, яким у 2019 році виповниться 100 і більше років».

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