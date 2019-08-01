Львів’ян запрошують на Міжнародну акцію-реквієм «Читання імен. Сандомох»

У понеділок, 5 серпня, о 13 годині у Національному університеті «Львівська політехніка» відбудеться Міжнародна акція-реквієм «Читання імен. Сандомох». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

У повідомленні сказано, що Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою ініціював проведення у Львові міжнародної акції із вшанування Дня пам’яті, жертв Великого терору в урочищі Сандормох Медвеж’єгорського району Карелії, де було розстріляно і закатовано 6 241 людину 60 національностей, серед яких — 677 українці.

Зазначається, що вхід на захід вільний.