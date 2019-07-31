Усиновлення по-новому. Із осені потенційних батьків зобов’яжуть проходити спеціальні навчання

Вже з осені українці, що претендують на всиновлення дитини, проходитимуть обов’язкове навчання, після якого отримуватимуть відповідний сертифікат. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Нещодавно Кабмін прийняв постанову, якою вніс зміни до порядку всиновлення дітей-сиріт та нагляду за дотриманням їхніх прав. Згідно з ними люди, що є кандидатами на всиновлення, зобов’язані проходити спеціальний курс підготовки з виховання дітей-сиріт. Такі зміни вступлять у дію з 20 жовтня.

«Потенційні кандидати в усиновлювачі повинні пройти навчання, щоб в подальшому розраховувати власні сили та бути свідомими у своєму виборі Це дозволить попередити таке явище як позбавлення прав батьків-усиновлювачів та не допустити подвійної психологічної травми для дітей», – розповів начальник Служби у справах дітей Львівської ОДА Володимир Лис.

За його словами, наразі Мінсоцполітики розробляє такий навчальний курс. Втім після того, як кандидати на усиновлення пройдуть такий курс, вони отримуватимуть відповідні сертифікати.

Водночас такі навчання не потрібно буде проходити усиновителям, які є родичами дитини, її опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями.

Детальніше про зміни, які прийняв Кабмін до порядку всиновлення дітей-сиріт, можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, нещодавно у Львівській області створили першу патронатну сім’ю. Детальніше про такі сім’ї у читейте у матеріалі Львівського порталу «Сім’я напрокат. Як на Львівщині готують патронатних вихователів».