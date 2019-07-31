Львівська Архиєпархія УГКЦ заборонила роман «Хижа», який став світовим бестселером

Митрополит Львівський владика Ігор видав декрет, яким заборонив на території Архиєпархії роман «Хижа» Вільяма Пола Янга, що став бестселером в США. Відповідний документ опублікували на офіційному сайті Львівської Архиєпархії УГКЦ, повідомляє Львівський портал.

У декреті вказано, що заборону на роман «Хижа» Вільяма Пола Янга прийняли, зважаючи на Кодекс канонів Східних Церков та висновки єпархіального цензора.

«Митрополит Львівський владика Ігор, турбуючись про добро вірних, відповідно до канонів 652, 653, 654 ККСЦ та взявши до уваги висновок єпархіального цензора, на території Львівської Архиєпархії заборонив поширювати, використовувати та відтворювати цілісно чи окремих частин, мовою оригіналу чи у перекладі книги “Хижа” (“The Shack”) авторства Вільяма Пол Янга», – йдеться у документі.

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Зазначимо, що роман «Хижа» написав канадієць Вільям Пол Янг. У світ книга вийшла у 2007 році. Вже через рік вона розійшлася мільйонним тиражем і стала бестселером «USA Today», зайняла перше місце в списку бестселерів «New York Times».

Водночас роман має багато розходжень із класичними християнськими переконаннями. Наприклад, образ Бога Отця у книзі зображено афроамериканкою, Ісуса Христа – близькосхідним теслею, а Святого Духа – азіаткою.

За сюжетом головний герой втрачає доньку, яка помирає у хижі від рук маніяка. Чотири роки потому, так і не змирившись із утратою, він отримує підозрілий лист нібито від Бога із пропозицією відвідати ту саму хижу. Після довгих вагань герой таки вирує в подорож, яка вщент розбиває його уявлення про природу речей.

Роман «Хижа» Вільяма Пола Янга неодноразово критикували церковні лідери США. Зокрема, протестантський служитель Чак Колсон критикував автора за «безглузді висловлювання» персонажів Бога. Євангельський лідер Альберт Молер назвав «Хижу» книгою, що «викликає неабияку стурбованість, бо в ній багато нерозведеної єресі».

Серед позитивних відгуків на «Хижу» – книги баптистського теолога Рендала Розера «Знайти Бога в “Хижі”» і Бакстера Крюгера «Шок переглянуто». Останній автор закликає читачів абстрагуватися від використаних у романі образів і зосередитися на його глибинній суті.

Українською мовою роман «Хижа» вийшов у 2011 році від видавництва «Книгоноша». Її представив сам Вільям Пол Янг на Київському міжнародному фестивалі християнської книги.