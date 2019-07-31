Для підготовки опалювального сезону в Новояворівську та Новому Роздолі підготують альтернативний план дій

Під час підготовки до опалювального сезону у Новояворівську та Новому Роздолі, проведуть повну інвентаризацію наявного теплового обладнання для забезпечення належного функціонування теплогенеруючих потужностей в осінньо-зимовий період. Про це повідомив директор департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Назарій Романчук, передає пресслужба Львівської ОДА.

У рамках підготовки також перевірять справність котельного господарства, теплових мереж та забезпечать належне функціонування аварійно-ремонтних бригад.

«Окрім того, треба здійснити погашення заборгованості із заробітної плати, сплатити борги за спожитий природний газ перед НАК «Нафтогаз України» та ДП «Енергоринок», а також створити абонентську базу та виставити абонентам рахунки за надані послуги», – зазначив Назарій Романчук.

Разом із тим, голова Львівської облдержадміністрації Маркіян Мальський висловив пропозицію напрацювання альтернативного плану дій, у випадку, якщо теплоелектростанції не запрацюють вчасно.

«Хочеться вірити, що все працюватиме у штатному режимі, але варто мати запасний план. Варто передбачити, як діяти, якщо ТЕЦ не запрацюють», – наголосив очільник області.

Робоча група, яка буде напрацьовувати варіанти, також має взяти до уваги можливість залучити до процесу альтернативну управляючу компанію.

Нагадаємо, на початку 2018 року у Львові затримали службовців Новояворівської ТЕЦ (ТОВ «Енергія-Новояворівськ»), Новороздільської ТЕЦ (ТОВ «Енергія-Новий Розділ») і ТОВ «Енергія». Їх підозрюють у заволодінні 300 млн кубометрів природного газу на понад 1,4 млрд грн. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є нардепи від БПП Ярослав і Богдан Дубневичі.

Згодом Новояворівську й Новороздільську ТЕЦ заарештували і передали Національному агентству з питань виявлення, розшуку і управління активів, одержаних внаслідок корупційних та інших злочинів (АРМА). Остання визначила для них нового управителя – «Гарант Енерго М».

Після цього у Новояворівську і Новому Роздолі був зрив опалювального сезону, із ТЕЦ масово звільнялися працівники. Аби повернути людей назад, новий управитель заманював їх премією, розміром у половину зарплати.