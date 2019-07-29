У квартирі на Городоцькій виявили мертвого чоловіка

У неділю, 28 липня, о 14:27 год. на диспетчерський пункт Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що у квартирі на вул. Городоцькій, 215 тривалий час не відчиняє двері 51-річний власник помешкання. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

На місце виїхали рятувальники, аби з’ясувати, чи все гаразд із чоловіком, який не виходив на зв’язок у квартирі на третьому поверсі будинку.

«Рятувальники за допомогою бензоріза надали доступ у квартиру працівникам поліції, де було виявлено тіло власника», – йдеться у повідомленні.

Наразі причину смерті чоловіка та всі обставини події з’ясовують.