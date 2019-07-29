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На Львівщині змія вклала на лікарняне ліжко 13-річну дівчинку

Анастасія Мельник

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Сьогодні вночі, 29 липня, до реанімаційного відділення Сколівської Центральної районної лікарні з укусом змії потрапила 13-дівчинка, мешканка с. Зевадка. Про це Львівському порталу повідомили у ГУ ДСНС Львівщини.

 

Зазначається, що змія вкусила дівчину у ліву руку. Потерпіла знаходиться в стані середньої важкості.

«З початку року на території Львівської області через укуси змій було госпіталізовано 33 особи», – додали у ДСНС.

Рятувальники нагадують, якщо випадково побачили плазуна поряд із собою – не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть. У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів. Будьте уважні у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, ліс. Вирушаючи у ліс краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить.

Також про те, як допомогти людині, яку вкусила змія читайте тут.

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