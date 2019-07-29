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Мешканець Бродівщини, який ухилявся від сплати аліментів, отримав умовний термін

Наталя Дуляба

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Правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно двох мешканців Бродівського району, що злісно ухилялися від виконання суспільно корисних робіт, які їм суд призначив за несплату аліментів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Так, двоє жителів Бродівщини взагалі не сплачували аліментів неповнолітнім дітям. У зв’язку із цим суд призначив їм адміністративне покарання у вигляді суспільно корисних робіт. Проте порушники ухилялись від покарання.

Поліцейські вже завершили досудове розслідування у розпочатих кримінальних провадженнях, а обвинувальні акти скерували до суду. Одного з боржників засудили умовно. Якщо протягом випробувального строку чоловік знову скоїть правопорушення, то потрапить до в’язниці.

Справу щодо іншого обвинуваченого наразі суд ще розглядає.

Як повідомляв Львівський портал, із початку 2019 року на Львівщині із боржників аліментів примусово стягнули 67 мільйонів гривень.

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