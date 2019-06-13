З початку 2019 року з боржників аліментів на Львівщині стягнули 67 мільйонів гривень

Від початку цього року у Львівській області з боржників стягнули 67 мільйонів гривень. Про це сьогодні, 13 червня, під час зустрічі із журналістами розповів начальник головного територіального управління юстиції у Львівській області Микола Станіщук, передає кореспондент Львівського порталу.

Також міністр юстиції України Павло Петренко зазначив, за чотири місяці 2019 року загалом по Україні із боржників аліментів стягнули 3 млрд гривень.

«В Україні питання одиноких матерів та дітей, які живуть в неповних сім’ях, набрало загрозливих масштабів. Офіційно в Україні 3 млн дітей живуть в неповних сім’ях. Кожну п’яту дитину мама реєструє, не вказуючи ім’я батька. Коли ми почали аналізувати ефективність роботи виконавчої служби, то виявили, що 30% усіх судових рішень стосуються аліментів. От у нас на виконання 2 млн судових рішень, з них 700 тисяч – по аліментах. Відзначу, що за півтора року 900 тисяч дітей отримали 7 млрд гривень аліментів за попередні роки. Умовно кажучи, для дитини – це 20, 50 100 тисяч гривень. Є такі діти, яким не виплачували аліменти 18 років. Всього злісних неплатників аліментів залишилось 100 тисяч», – зазначив Павло Петренко.