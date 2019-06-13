ОСТАННІ НОВИНИ

З початку 2019 року з боржників аліментів на Львівщині стягнули 67 мільйонів гривень

Вероніка Рой

|

Від початку цього року у Львівській області з боржників стягнули 67 мільйонів гривень. Про це сьогодні, 13 червня, під час зустрічі із журналістами розповів начальник головного територіального управління юстиції у Львівській області Микола Станіщук, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Також міністр юстиції України Павло Петренко зазначив, за чотири місяці 2019 року загалом по Україні із боржників аліментів стягнули 3 млрд гривень.

«В Україні питання одиноких матерів та дітей, які живуть в неповних сім’ях, набрало загрозливих масштабів. Офіційно в Україні 3 млн дітей живуть в неповних сім’ях. Кожну п’яту дитину мама реєструє, не вказуючи ім’я батька. Коли  ми почали аналізувати ефективність роботи виконавчої служби, то виявили, що 30% усіх судових рішень стосуються аліментів. От у нас на виконання 2 млн судових рішень, з них 700 тисяч – по аліментах. Відзначу, що за півтора року 900 тисяч дітей отримали 7 млрд гривень аліментів за попередні роки. Умовно кажучи, для дитини – це 20, 50 100 тисяч гривень. Є такі діти, яким не виплачували аліменти 18 років. Всього злісних неплатників аліментів залишилось 100 тисяч», – зазначив Павло Петренко.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як на Львівщині функціонує сувора європейська система контролю якості
Олесь ТЯГАЙ
Як на Львівщині функціонує сувора європейська система контролю якості

Питання свіжості та безпеки продуктів харчування під час літньої спеки набуває першочергового значення. У покупців немає...

Молоді, але досвідчені
Роман МІРОШНИЧЕНКО
Молоді, але досвідчені

Прем’єр Гройсман іде на вибори з новою партією Видатний американський  економіст Джон Бейтс Кларк якось так пояснив р...

Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів
Анастасія ПИЖ
Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів

Потроху добігає кінця весна – настає час підбивати перші підсумки. Лідер українського ринку ритейлу – компанія «АТБ-Марк...

Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива
Наталя ДУЛЯБА
Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива

Днями у Львові розгорівся черговий політичний скандал. Частина депутатів Львівської міської ради вже неодноразово звинув...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...