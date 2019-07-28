У «Львівавтодорі» заявили про незаконне проникнення у їхній офіс

Вчора у приміщення ЛКП «Львівавтодор» відбулось проникнення невідомих осіб. За цим фактом працівники підприємства написали заяву в поліцію. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР

Як розповіла Ірина Маруняк, заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства, проникнення відбулось вчора ввечері о 21.15 год. Невідомі особи представились працівниками поліції, але жодних документів не представили.

«Вчора о 21.20 працівник ЛКП «Львівавтодор» зайшов у приміщення підприємства. Біля приміщення підприємства він побачив невідомого чоловіка. На третьому поверсі вже у приміщенні працівник побачив двох чоловіків, світло у приміщенні ввімкнено не було, було темно. На запитання працівника ЛКП «Львівавтодор», що ці невідомі особи роблять у приміщенні підприємства, отримав відповідь, що вони є працівниками поліції. Однак, документів вони не представили. Ці особи швидко звідти вийшли. Працівник перевірив усі замки, наявність документів тощо, нічого не виявив. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Також працівники ЛКП «Львівавтодор» написали заяву в поліцію, що такий факт відбувся, у приміщенні підприємства були невідомі особи. За даними інформативних табло, невідомі особи зайшли у приміщення ЛКП «Львівавтодор» о 21.15 год, а вийшли о 21.26 год.

Насторожує факт, що керівник ЛКП «Львівавтодор» ходила на допит у п’ятницю в поліцію. Коли вона заходила на допит у поліцію, то ключі їй запропонували залишити у ячейці, а з ключами є чіп, який дає можливість зайти у приміщення ЛКП «Львівавтодор». Цей факт керівника підприємства здивував. Також відомо, що слідчий, котрий веде справу, зараз перебуває у відпустці», — розповіла Ірина Маруняк.