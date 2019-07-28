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У Харкові невідомі влаштували антипольську провокацію із УПА

Андрій Котенський

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У Київському районі Харкова невідомі облили фарбою пам’ятний знак, встановлений на честь загиблих воїнів УПА. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.

 

Інформація про осквернення пам’ятного знаку в Молодіжному парку надійшла до поліції сьогодні вранці.

На місце виїжджала слідчо-оперативна група. Відкрито кримінальне провадження. Якщо порушників упіймають то їм загрожує до 5 років обмеження волі.

Варто додати, що провокатори облили пам’ятник у кольорах прапора Республіки Польщі і довкола таблиці зробили лайливий напис польською мовою.

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