Обережно, замінування! Від злого жарту до реальної загрози

Заміновано готель, заміновано торговий центр, заміновано аеропорт, заміновано школу, заміновано храм… Мало не щодня у Львові з’являються повідомлення про «мінування» об’єктів масового скупчення людей і цим львів’ян вже не здивуєш, а дарма. Постійні повідомлення про псевдозамінування притуплюють пильність та оцінку реальної небезпеки, яку несе вибух. Достатньо згадати лише трагедію у Шрі-Ланці, де правоохоронців застерігали про можливі вибухи, проте вони знехтували цією інформацією, тому серія вибухів у церквах та готелях забрала життя близько 300 людей.

Торік у Львові зареєстрували 348 доповідомлень про псевдозамінування, а цьогоріч їх вже сталося 158, і це лише станом на 20 травня. Такі дані оприлюднили правоохоронці Львівщини у відповіді на інформаційний запит Львівського порталу.

Як повідомляють правоохоронці, за два роки ні у Львові, ні на території області справжніх замінувань не було. Проте кожне таке повідомлення ретельно перевіряють.

Усе розпочинається із перевірки факту замінування. На місце події скеровуються ряд відповідних служб: слідчо-оперативну групу, саперів, кінологів, а також інші наряди працівників поліції. Окрім того до місця потенційного вибуху прибувають рятувальники, медики та газова служба.

Обов’язково про подію інформуються чергові працівники прокуратури, територіальних органів СБУ та ДСНС, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Загалом до перевірки такого об’єкта залучають від 30 до 40 працівників.

Серед них є також кінологи. В залежності від площі потенційно небезпечного об’єкта і кількості осіб, які можуть постраждати, а також від розташування сусідніх будівель можуть використовувати одного або двох собак із кінологами.

Зазвичай у людей на психологічному рівні починається паніка, яка може нашкодити всім, хто опинився у потенційній небезпеці, в тому числі й завадити роботі рятувальників та правоохоронців.

Як діяти, якщо ви опинилися у «замінованому» приміщенні, або поблизу нього, нам розповіли у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

Рятувальники передовсім радять не панікувати самому і не поширювати страх та недостовірні чутки серед інших.

Також потрібно дотримуватися обов’язкових рекомендацій, які надходять від адміністрації об’єкта (через гучномовець чи в інший спосіб – ред.), виконувати вимоги правоохоронців, і при оголошенні евакуації якнайшвидше організовано покинути територію.

Люди, які перебувають поряд із «замінованою» будівлею, зобов’язані дотримуватися схожих інструкцій: не піддаватися паніці та дослуховуватися до вказівок відповідних служб цивільного захисту.

Як вже повідомлялося, більшість повідомлень про псевдозамінуваня у Львові надходить із тимчасово окупованих територій або з територій Російської Федерації, але трапляються й місцеві «терористи», яких вдається швидко затримати.

Іноді зважуються на необдумані вчинки навіть діти, які заради скасування уроків готові «замінувати» власну школу. Для того, аби уникнути таких випадків у майбутньому, правоохоронці проводять лекції із учнями та профілактичні бесіди з батьками.

«Лише у цьому році було проведено 534 таких лекцій, де однією із актуальних тем стала відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Псевдомінерів притягують до відповідальності за статтею 259 Кримінального кодексу України «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності». Стаття передбачає штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

У зв’язку зі збільшенням кількості випадків анонімних повідомлень про замінування у Львівській області посилили заходи безпеки. Відтак при отриманні повідомлення про замінування керівники уразливих об’єктів зобов’язані вжити таких 10 заходів:

Уточнити ситуацію, яка склалася на час отримання повідомлення, і можливе знаходження підозрілих осіб (предметів) на об’єкті (території) або поблизу нього. Забезпечити посилення охорони об’єкта та прилеглої території. Відключити систему контролю управління дверима, зупинити існуючі ліфти й ескалатори. Припинити доступ відвідувачів на об’єкт, на в’їзди вуличної або підземної парковок, до вантажно-розвантажувальної зони. Контролювати вихід відвідувачів і персоналу, в тому числі з використанням евакуаційних дверей, а також виїзд автотранспорту із місць паркування і з території вантажно-розвантажувальної зони. Попередити орендарів об’єкта про необхідність максимально швидко розрахувати покупців. Забезпечити проведення орендарями, що розташовуються на об’єкті, огляду своїх приміщень, аби виявити підозрілі речі і предмети. Здійснювати постійний моніторинг систем відеоспостереження з метою виявлення підозрілих осіб або речей і предметів у приміщеннях та на територіях об’єкта. Забезпечити відкриті шлагбауми, безперешкодний доступ до гідрантів і пожежних кранів, а також місця для розміщення спецтехніки (розглянути питання щодо можливості укладення угод із власниками евакуаторів). До приїзду співробітників правоохоронних органів організувати огляд приміщень і територій, першочергово найбільш вразливих, на предмет виявлення вибухових речовин і вибухових пристроїв.