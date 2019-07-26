Українець намагався вивезти до Німеччини радіоактивні годинники

Учора, 25 липня, у пункті пропуску «Грушів» прикордонники запобігли вивезенню з території України радіоактивних годинників. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону.

Зазначається, що під час перевірки автівки спрацювали прилади радіаційного контролю. Відтак при детальному огляді транспортного засобу прикордонники з’ясували, що серед особистих речей подорожнього заховані три авіаційні годинники з перевищенням допустимих норм іонізуючого випромінювання.

Прикордонникам 36-річний водій розповів, що ці предмети його попросили перевезти до Німеччини.

Небезпечні авіаційні годинники вилучено та повідомлено компетентні органи.