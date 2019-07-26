У Львові на зупинці збили 16-річну дівчину

У четвер, 25 липня, близько 22:30 у Львові на вулиці Городоцькій, 187 на зупинці громадського транспорту збили 16-річну львів’янку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

За словами правоохоронців, водій автомобіля «Дачія», 35-річний львів’янин, скоїв наїзд на шістнадцятирічну мешканку Львова, яка саме виходила з маршрутного автобуса. Внаслідок наїзду дівчина отримала тілесні ушкодження.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.