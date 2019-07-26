ОСТАННІ НОВИНИ

Цьогоріч у Львові мають відремонтувати доріг на понад 340 млн

Соломія Головіна

|

У Львові районним адміністраціям з початку року було виділено 166 млн грн на поточний ремонт дорожнього покриття та 177 млн грн на капітальний ремонт. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

При цьому у мерії зазначають, що станом на сьогодні поточний ремонт виконано на суму 131 млн грн – 79%.

«На поточний ремонт було виділено 166 млн. грн. Вже освоєно 131 млн грн – 79%. Поточний ремонт проводять районні адміністрації. Зокрема станом на сьогодні масштабні роботи з поточного ремонту доріг тривають на пр. Чорновола і вул. Наукова. Об’єкти ремонтують за технологіями, які у Львові ще не застосовувалися. Щодо капітального ремонту дорожнього покриття, які проводять районні адміністрації, то на капітальний ремонт хідників, громадських просторів, і доріг на адміністрації було виділено на початку року 177 млн грн. На сьогодні вже освоєно 75 млн – це 42%. Усі роботи, як з поточного так і капітального ремонту, які виконані, є заактовані і кошти проплачені. Однак є роботи, які вже виконані, та ще не заактовані, тому названі цифри можуть бути більшими», – розповіла заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

За її словами, з наступного тижня заплановано розпочати капітальний ремонт вул. Миколайчука, до Голосківського цвинтаря, а з 5 серпня розпочнеться ремонт вул. Городоцької, 166.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати
Ігор ВАСЮНИК
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати

Ніколи стільки не брешуть, як під час війни,  після полювання і до виборів. Отто фон Бісмарк   Вибори депутат...

Місія «стати нардепом». Хто хоче потрапити у Верховну Раду від Львівщини?
Наталя ДУЛЯБА
Місія «стати нардепом». Хто хоче потрапити у Верховну Раду від Львівщини?

Вже цієї неділі, 21 липня, в Україні відбудуться дострокові вибори до Верховної Ради. Потрапити у новий парламент хочуть...

Співаки, ексрегіонал та борець із лікарською халатністю: хто хоче стати нардепом від 126 округу?
Наталя ДУЛЯБА
Співаки, ексрегіонал та борець із лікарською халатністю: хто хоче стати нардепом від 126 округу?

В одномандатному виборчому окрузі №126, який охоплює Стрий, Моршин, а також Жидачівський і Стрийський райони, назбиралос...

Округ № 125. «Виборча рулетка» на 15 кандидатів
Соломія ГОЛОВІНА
Округ № 125. «Виборча рулетка» на 15 кандидатів

Продовжуємо знайомити читачів з кандидатами-мажоритарниками. Цього разу Львівський портал пропонує до Вашої уваги коротк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...