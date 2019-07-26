Цьогоріч у Львові мають відремонтувати доріг на понад 340 млн

У Львові районним адміністраціям з початку року було виділено 166 млн грн на поточний ремонт дорожнього покриття та 177 млн грн на капітальний ремонт. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

При цьому у мерії зазначають, що станом на сьогодні поточний ремонт виконано на суму 131 млн грн – 79%.

«На поточний ремонт було виділено 166 млн. грн. Вже освоєно 131 млн грн – 79%. Поточний ремонт проводять районні адміністрації. Зокрема станом на сьогодні масштабні роботи з поточного ремонту доріг тривають на пр. Чорновола і вул. Наукова. Об’єкти ремонтують за технологіями, які у Львові ще не застосовувалися. Щодо капітального ремонту дорожнього покриття, які проводять районні адміністрації, то на капітальний ремонт хідників, громадських просторів, і доріг на адміністрації було виділено на початку року 177 млн грн. На сьогодні вже освоєно 75 млн – це 42%. Усі роботи, як з поточного так і капітального ремонту, які виконані, є заактовані і кошти проплачені. Однак є роботи, які вже виконані, та ще не заактовані, тому названі цифри можуть бути більшими», – розповіла заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

За її словами, з наступного тижня заплановано розпочати капітальний ремонт вул. Миколайчука, до Голосківського цвинтаря, а з 5 серпня розпочнеться ремонт вул. Городоцької, 166.