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На Львівщині викрили підпільний склад фальсифікату

Анастасія Мельник

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У Пустомитівському районі правоохоронці викрили підпільний склад, де зберігалися та реалізовувалися фальсифіковані лікеро-горілчані вироби. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДФС Львівщини.

 

Зазначається, що за результатами обшуків з незаконного обігу вилучено алкогольну продукцію з ознаками підробки з етикетками 4-х відомих товаровиробників в загальній кількості понад 400 пляшок готових до реалізації та 80 паперових 10-літрових ящиків спирту.

Всього під час проведення заходів з незаконного обігу вилучено лікеро-горілчаної продукції та спирту сумнівної якості орієнтовною вартістю понад 220 тисяч гривень.

Мінімальна відповідальність за кримінальне правопорушення за статтею 204 Кримінального кодексу України передбачає штраф від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або обмеження волі до трьох років з конфіскацією незаконно виготовленої продукції.

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