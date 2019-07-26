На Львівщині викрили чергову нелегальну АЗС

У Червонограді ліквідували незаконну АЗС, де здійснювалася реалізація дизельного пального без відповідних дозвільних документів. Про це Львівському порталу повідомили у ГУ ДФС у Львівській області.

Так, з незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання 25 тонн дизельного пального орієнтовною вартістю 750 тис. грн та автозаправний комплекс.

За цим фактом складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як повідомляв Львівський портал, у області в «чорний список» нелегальних АЗС увійшло 187 об’єктів.

Фото: ДФС Львівщини