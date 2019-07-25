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У п'яти округах можливий повторний підрахунок голосів: серед них – Львівщина

Соломія Головіна

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Координаторка громадянської мережі «ОПОРА» Ольга Айвазовська розповіла у Facebook, у яких округах можливий повторний підрахунок голосів на дострокових виборах до Верховної Ради.

 

За її словами, мова йде про 5 округів на Закарпатті, Черкащині, Луганщині, Донеччині, Львівщині.

«Сьогодні за вікном четвер (якщо чесно, то вранці я була переконана, що п’ятниця), а вже в 5 окрузі йде справа до повторного підрахунку голосів по дільницям. Таким чином, Закарпаття, Черкащина, Луганщина, Донеччина, Львівщина…», – зазначила вона.

Як повідомляв Львівський портал, кандидат у народні депутати, самовисуванець Оксана Юринець вимагає в суді перерахунку голосів на деяких дільницях округу №117 у Львові.

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