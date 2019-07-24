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Битва за 117 округ не закінчена? Юринець у суді вимагає перерахунку голосів

Соломія Головіна

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Кандидат у народні депутати, самовисуванець Оксана Юринець вимагає в суді перерахунку голосів на деяких дільницях округу №117 у Львові. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

 

«Позов направлено до окружного адміністративного суду. Підстава для позову – порушення процедури під час встановлення результатів голосування»,  – сказала Юринець.

Вона зазначила, що «члени дільничних комісій привозили протоколи засідань до окружкомів не у визначених законом пакетах, а у звичайних конвертах».

«Під час перевезення протоколів могли статися махінації. Також застереження викликає і те, що на декількох дільницях кількість зіпсованих протоколів перевищує 5%», – зазначила Юринець.

Вона не уточнила, про яку кількість дільниць ідеться.

Як повідомлялося, за даними ЦВК в окрузі №117 у Львові переміг кандидат від партії «Голос» Ярослав Рущишин (25,12% голосів). Оксана Юринець посіла друге місце (23,77%). Різниця між першим і другим місцем становить 1065 голосів.

Досьє про всіх 15 кандидатів, які балотувалися у 117 окрузі, – за посиланням.

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