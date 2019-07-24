Забудовника зобов’язали висадити нові дерева на вулиці Угорській замість зрубаних

Забудовник отримав дозвіл у департаменті містобудування на видалення 12 дерев, однак взамін він зобов’язаний висадити 12 молодих саджанців і спільно з Інститутом просторового розвитку влаштувати зупинку, яка б відповідала вимогам маломобільних груп населення, облаштувати велодоріжку і зберегти решту зелених насаджень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львіської міської ради.

«Забудовник 17 липня отримав дозвіл у департаменті містобудування на видалення 12 дерев і натомість вони зобов’язані висадити 12 молодих гарних саджанців. Також ми неодноразово проводили тут зустріч з забудовником, він бере на себе зобов’язання висадити 12 нових молодих саджанців, і спільно з «Інститутом просторового розвитку», який розробляє проект благоустрою, влаштувати зупинку, яка б відповідала вимогам маломобільних груп населення, з влаштуванням велодоріжки і також зберегти зелені насадження. Забудовник бере на себе зобов’язання полікувати ті дерева, які залишаються, спеціаліст з догляду за зеленими насадженнями має приїхати до Львова в першій половині серпня, і тоді ці роботи будуть виконані. Зазначу, ми запрошували сюди і представників екологічної інспекції, і представників з Лісотехнічного інституту, тобто вони не заперечують, що ті дерева, які там були, їх потрібно видалити, але натомість насадити потрібно молоді здорові зелені насадження», – розповіла голова Сихівської адміністрації Галина Гладяк.

Як повідомили у мерії, зокрема у відділі екології, забудовник за зрубані дерева до бюджету міста заплатив близько 200 тис. грн.

«Зараз тут тривають будівельні роботи. Департамент містобудування на підставі дозвільних документів містобудівної документації дозволив зрізати 12 дерев, які є навпроти при входів для того, щоб в майбутньому ці будівлі могли нормально функціонувати.

Забудовник за зрубані дерева до бюджету міста заплатив близько 200 тис. грн. і в майбутньому за ці кошти ми будемо закупляти дерева в парки», – розповів Ігор Тупісь в.о. начальника відділу екології департаменту містобудування ЛМР.

Втім, як зауважила заступниця директора ЛКП «Інститут просторового розвитку» Олександра Сладкова, після зрізання багряників виявилось, що ці дерева є хворі – про це свідчить вигляд зрізів стовбура.

«12 багряників біля трьох входів в оновлений «Полярон» сьогодні зрізають. 27 багряників і всі липи з другого ряду залишаються. Там, на жаль, вже немає альтернативи, бо облаштовуються вхідні групи (сходи, пандуси, дашки). Навіть з точки зору будівельного законодавства місто мусить надати такий дозвіл. Але справжня погана новина це зріз, який я бачу. Виглядає, що треба рятувати ті багряники, що лишаються, і боротися за висадку нових великих багряників на інших місцях. Бо нас цікавить те, що буде тут за 5−10−30−50 років», – розповіла Олександра Сладкова, заступниця директора ЛКП «Інститут просторового розвитку».

Фото: ЛМР