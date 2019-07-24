«Це поле буде одним з найкращих на Галичині». Дитяча спортшкола № 4 отримала сучасний стадіон

У спортивній школі № 4 капітально відремонтували сучасний спортивний стадіон. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Варто зауважити, що основним видом діяльності Дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву № 4 є футбол. Саме через це, для створення належних умов вихованцям школи у 2017 році розпочали капітальний ремонт спортивного стадіону. Нещодавно стадіон замостили сучасною штучною травою.

«Наша ДЮСШ № 4 мала одне трав’яне поле, на якому діти могли займатися лише пів року. Доводилось тренуватись в маленьких залах у школах. Новий стадіон дозволить займатись цілий рік на повноцінному полі. Зараз у нас займається 315 дітей, але, думаю, що з новим стадіоном їх кількість значно зросте. Це поле буде одним з найкращих на Галичині», – зазначає легенда львівського футболу Ігор Кульчицький.

У 2017 році після проведення торгів було укладено договір на виконання робіт з капітального ремонту спортивного стадіону ДЮСШ ОР № 4 з ТзОВ «Європейський парк». У 2017 році виконано робіт на суму 305 тис. грн: проведення експертизи – 16,5 тис. грн, виконання робіт – 288,7 тис. грн.

Протягом 2018 року виконано робіт на майже 5 млн грн: експертиза – 3,4 тис. грн, виконання робіт по обидвох договорах – 4,9 млн грн, проведення технагляду – 78,4 тис. грн.

У 2019 році освоєно майже 3 млн грн: виконання робіт – 2,9 млн грн, проведення технагляду – майже 27 тис. грн.

Загалом від початку будівництва виконання робіт по об’єкту склало 8,3 млн грн. Роботи ще тривають.

«Вартість відновлення такого стадіону становила близько 12 млн грн. На сьогодні майже всі роботи на полі вже зроблено, зараз будуть доставляти ще роздягальні, трибуни, табло, частину освітлення», – зазначила начальниця відділу освіти Личаківського та Сихівського районів Зоряна Хонько.

Оновлене футбольне поле відповідає європейським стандартам: розміри футбольного поля 100 на 62 м зі штучною травою висотою 60 мм. Новий стадіон дасть можливість проводити у Львові шкільні футбольні чемпіонати, турніри, товариські матчі та кубки.

«Це дорогий та складний інженерний об’єкт. Це повнорозмірне поле — 66 на 104 м, тому на ньому можна буде проводити будь-які змагання та тренування і взимку, і влітку. Це поле замощувалось у кілька етапів: найвище йде дренаж, потім пісок, декілька шарів щебню, відсів і аж потім штучна трава. Трава має висоту 60 мм. Це поле не потребу особливого догляду, як за натуральним покриттям. Термін експлуатації такого покриття – 10−15 років. Після цього терміну замінюється лише трава, основа довговічна», – розповів генеральний підрядник Ростислав Бондаренко.

Фото: ЛМР