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На Львівщині прикордонники затримали групу нелегалів

Анастасія Мельник

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Сьогодні зранку, 24 липня, на ділянці відділу «Смільниця» Мостиського загону Львівської області прикордонники затримали 14 нелегальних мігрантів. Про це Львівському порталу повідомили у Держприкордонслужбі.

 

Зазначається, що реалізуючи випереджувальну інформацію спільна міжвідомча група зупинила мікроавтобус неподалік українсько-польського кордону. У транспортному засобі української реєстрації, яким їхав наш співвітчизник, знаходилось 14 іноземців – 9 чоловіків та 5 жінок. Сім «мандрівників» мали із собою документи, які посвідчують громадянство Афганістану. Щодо інших – особи встановлюються, втім, вони повідомили, що також є вихідцями з цієї країни.

Іноземців та пособник затримано. Триває з’ясування усіх обставин правопорушення.

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