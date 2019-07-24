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Мешканці деяких вулиць Франківського району завтра будуть без води

Соломія Головіна

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До кількох вулиць Франківського району завтра, 25 липня, буде призупинено подачу води. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

У зв’язку з плановими роботами, пов’язаними з переключенням новозбудованої ділянки водопроводу діаметром 300 мм по вул. Мікльоша (в районі іподрому), завтра, 25 липня, з 09.00 год до 21.00 год буде призупинено подачу води в Франківський район обмежений вулицями: вул. Стрийська, 117 – 123 та вул. Мікльоша. А також буде призупинено подачу води в с. Сокільники – вул. Стрийська від № 2 до кінця, вул. Куліша, вул. Хвильового і прилеглі до них вулиці.

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