Із початку року правоохоронці Львівщини отримали 325 повідомлення про зникнення дітей

На Львівщині з початку року поліцейські розшукали 325 зниклих дітей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як зазначають, із початку року в поліцію Львівської області надійшло 325 звернень про зникнення неповнолітніх. Із них 174 – віком до 14 років.

Поліцейські встановили місцезнаходження усіх дітей, у 304 випадках це сталося протягом доби.

«Пам’ятайте, ваша увага та любов необхідні дітям! Будьте завжди поруч із ними, щиро цікавтеся їх вподобаннями, говоріть на теми, важливі для них. Станьте їх старшим другом та порадником!», – наголошують у поліції.