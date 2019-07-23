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Першокурсники Академії сухопутних військ проходять посвяту на Яворівському полігоні

Наталя Дуляба

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У Міжнародному центрі миротворчості і безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного першокурсникам урочисто вручили особисту зброю. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Академії.

 

Урочистості проходили у містечку Гвардійське на Яворівському полігоні. Привітати молодих військових прибуло керівництво та начальники факультетів академії.

«Сьогоднішні курсанти – це майбутня еліта Збройних Сил України, і ми впевнені в тому, що вони з честю і гідністю будуть нести високе та почесне звання курсанта Національної академії», – наголосив начальник табірного збору Артем Дзюба.

Упродовж наступних кількох тижнів першокурсники матимуть інтенсивні навчання на полігоні, під час яких здобудуть практичні навички з тактики, зв’язку, інженерної й вогневої підготовки та інших дисциплін. Після цього вони повернуться до пункту постійної дислокації, де складуть Військову присягу на вірність Українському народові.

Зазначимо, що цьогоріч практично на всі військові спеціальності в Академії сухопутних військ на рівні з хлопцями набрали й дівчат.

Фото: Академія сухопутних військ

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