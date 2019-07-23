Львів’ян кличуть у Парк культури на фестиваль здорового способу життя

Цими вихідними, 27-28 липня, у Парку культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького відбудеться фестиваль здорового способу життя So Green Fest. На львів’ян та гостей міста чекатимуть спортивні заняття, лекції, здорова їжа та різні розваги. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Організатори підготували для відвідувачів фестивалю багато активностей та відпочинкових зон, зокрема 15 фуд-кортів, маркет органічної продукції, дитячу та спортивні зони.

«Ким би ти не був, приходь на So Green Fest у Парк культури та проведи літні вихідні на свіжому повітрі разом з друзями та рідними. Ми подбаємо про корисні лекції, насичену спортпрограму, смачну та здорову їжу, цікавий ярмарок органічної продукції та хенд-мейду, один гектар зон відпочинку, мільйон фотозон та драйвову музику для вечірнього фітнесу», – зазначають організатори So Green Fest.

Упродовж двох днів фестиваль триватиме з 12:00 до 22:00 год. на площі біля малої літньої сцени у Парку культури. Вартість вхідного квитка становить 40 гривень. Вхід для дітей віком до 12 років та для пільгових верст населення – безкоштовний.