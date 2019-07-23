ОСТАННІ НОВИНИ

До 28 липня не курсуватиме тролейбус №33

Анастасія Мельник

|

У зв’язку з поточним ремонтом пр. Чорновола, на ділянці від вул. Зернова до вул. Під Дубом з 24 до 28 липня не курсуватиме тролейбус № 33. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

 

«Від завтра і до 28 липня, відповідно до наказу департаменту житлового господарства та інфраструктури № 355, проводитимуть роботи з ремонту дорожнього покриття на пр. Чорновола — на ділянці від вул. Зернової до вул. Під Дубом в обох напрямках та від вул. Зернової до вул. Городоцької також в обох напрямках. На період проведення ремонтних робіт курсування тролейбусів маршруту № 33 буде припинено», — повідомили у ЛКП «Львівелектротранс».

Як зазначили в управлінні транспорту ЛМР, оскільки ремонт проводитимуть частинами, то двосторонній рух для автобусів планують організувати на тій частині, яка не буде задіяна в ремонті. Якщо ж виникатимуть незручності, то продумуватимуть інші варіанти проїзду автобусів.

Як повідомляв Львівський портал, від завтра, 24 липня, з 07:00 год. і до 23:00 год. 27 липня буде перекрито для руху транспорту пр. Чорновола, на ділянці від вул. Під Дубом до вул. Городоцька.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати
Ігор ВАСЮНИК
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати

Ніколи стільки не брешуть, як під час війни,  після полювання і до виборів. Отто фон Бісмарк   Вибори депутат...

Місія «стати нардепом». Хто хоче потрапити у Верховну Раду від Львівщини?
Наталя ДУЛЯБА
Місія «стати нардепом». Хто хоче потрапити у Верховну Раду від Львівщини?

Вже цієї неділі, 21 липня, в Україні відбудуться дострокові вибори до Верховної Ради. Потрапити у новий парламент хочуть...

Співаки, ексрегіонал та борець із лікарською халатністю: хто хоче стати нардепом від 126 округу?
Наталя ДУЛЯБА
Співаки, ексрегіонал та борець із лікарською халатністю: хто хоче стати нардепом від 126 округу?

В одномандатному виборчому окрузі №126, який охоплює Стрий, Моршин, а також Жидачівський і Стрийський райони, назбиралос...

Округ № 125. «Виборча рулетка» на 15 кандидатів
Соломія ГОЛОВІНА
Округ № 125. «Виборча рулетка» на 15 кандидатів

Продовжуємо знайомити читачів з кандидатами-мажоритарниками. Цього разу Львівський портал пропонує до Вашої уваги коротк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...