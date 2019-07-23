У зв’язку з поточним ремонтом пр. Чорновола, на ділянці від вул. Зернова до вул. Під Дубом з 24 до 28 липня не курсуватиме тролейбус № 33. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

«Від завтра і до 28 липня, відповідно до наказу департаменту житлового господарства та інфраструктури № 355, проводитимуть роботи з ремонту дорожнього покриття на пр. Чорновола — на ділянці від вул. Зернової до вул. Під Дубом в обох напрямках та від вул. Зернової до вул. Городоцької також в обох напрямках. На період проведення ремонтних робіт курсування тролейбусів маршруту № 33 буде припинено», — повідомили у ЛКП «Львівелектротранс».

Як зазначили в управлінні транспорту ЛМР, оскільки ремонт проводитимуть частинами, то двосторонній рух для автобусів планують організувати на тій частині, яка не буде задіяна в ремонті. Якщо ж виникатимуть незручності, то продумуватимуть інші варіанти проїзду автобусів.

Як повідомляв Львівський портал, від завтра, 24 липня, з 07:00 год. і до 23:00 год. 27 липня буде перекрито для руху транспорту пр. Чорновола, на ділянці від вул. Під Дубом до вул. Городоцька.