У Львові на чотири дні перекривають проспект Чорновола  

Від завтра, 24 липня, з 07:00 год. і до 23:00 год. 27 липня буде перекрито для руху транспорту пр. Чорновола, на ділянці від вул. Під Дубом до вул. Городоцька. Перекриття відбуватиметься частинами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

Відтак 24 липня, з 07.00 год. і до 23.00 год. буде перекрито рух транспортних засобів на пр. Чорновола, у напрямку від вул. Зернової до вул. Під Дубом.

25 липня, з 07.00 год. і до 23.00 год. буде перекрито рух транспортних засобів на пр. Чорновола, у напрямку від вул. Під Дубом до вул. Зернової.

26 липня, з 07.00 год. і до 23.00 год. буде перекрито рух транспортних засобів на пр. Чорновола, у напрямку від вул. Зернової до вул. Городоцької.

27 липня, з 07.00 год. і до 23.00 год. буде перекрито рух транспортних засобів на пр. Чорновола, у напрямку від вул. Зернової до вул. Городоцької.

Об’їзд здійснюватиметься відповідно до розроблених тимчасових схем організації дорожнього руху.

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