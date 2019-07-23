ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові на чотири дні перекривають проспект Чорновола  

Анастасія Мельник

|

Від завтра, 24 липня, з 07:00 год. і до 23:00 год. 27 липня буде перекрито для руху транспорту пр. Чорновола, на ділянці від вул. Під Дубом до вул. Городоцька. Перекриття відбуватиметься частинами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

 

Відтак 24 липня, з 07.00 год. і до 23.00 год. буде перекрито рух транспортних засобів на пр. Чорновола, у напрямку від вул. Зернової до вул. Під Дубом.

25 липня, з 07.00 год. і до 23.00 год. буде перекрито рух транспортних засобів на пр. Чорновола, у напрямку від вул. Під Дубом до вул. Зернової.

26 липня, з 07.00 год. і до 23.00 год. буде перекрито рух транспортних засобів на пр. Чорновола, у напрямку від вул. Зернової до вул. Городоцької.

27 липня, з 07.00 год. і до 23.00 год. буде перекрито рух транспортних засобів на пр. Чорновола, у напрямку від вул. Зернової до вул. Городоцької.

Об’їзд здійснюватиметься відповідно до розроблених тимчасових схем організації дорожнього руху.

(Натисніть на зображення для збільшення)

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати
Ігор ВАСЮНИК
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати

Ніколи стільки не брешуть, як під час війни,  після полювання і до виборів. Отто фон Бісмарк   Вибори депутат...

Місія «стати нардепом». Хто хоче потрапити у Верховну Раду від Львівщини?
Наталя ДУЛЯБА
Місія «стати нардепом». Хто хоче потрапити у Верховну Раду від Львівщини?

Вже цієї неділі, 21 липня, в Україні відбудуться дострокові вибори до Верховної Ради. Потрапити у новий парламент хочуть...

Співаки, ексрегіонал та борець із лікарською халатністю: хто хоче стати нардепом від 126 округу?
Наталя ДУЛЯБА
Співаки, ексрегіонал та борець із лікарською халатністю: хто хоче стати нардепом від 126 округу?

В одномандатному виборчому окрузі №126, який охоплює Стрий, Моршин, а також Жидачівський і Стрийський райони, назбиралос...

Округ № 125. «Виборча рулетка» на 15 кандидатів
Соломія ГОЛОВІНА
Округ № 125. «Виборча рулетка» на 15 кандидатів

Продовжуємо знайомити читачів з кандидатами-мажоритарниками. Цього разу Львівський портал пропонує до Вашої уваги коротк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...