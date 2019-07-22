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Запекла боротьба 117 окрузі. Шанси стати нардепом зберігають троє кандидатів

Андрій Котенський

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Відразу троє кандидатів у народні депутати зберігають можливість стати парламентарем 9-го скликання від 117 виборчого округу, де голосували Галицький, Франківський та частина Шевченківського районів Львова. Такі дані 26.80% опрацьованих протоколів оприлюднила ЦВК, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Наразі найкращі шанси у бізнесмена і співзасновника легендарної львівської «Дзиґи» Ярослава Рущишина та чинної нардепки Оксани Юринець, у яких 25 та 22,24% відповідно. Зовсім трохи від них відстає представник «Слуги народу» Роман Фединяк у якого 21.05% голосів.

Решта кандидатів випадає із боротьби.

Як відомо, у цьому окрузі потрапити у стіни Верховної Ради хочуть 15 людей. Досьє про всіх кандидатів можна дізнатися за посиланням.

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