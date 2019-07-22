У окрузі №123 на Львівщині впевнено лідирує чинний нардеп

Народний депутат України, член політичної партії «Українське об’єднання патріотів – «УКРОП» Тарас Батенко впевнено лідирує у виборчому окрузі №123, який охоплює Новий Розділ, Золочівський, Миколаївський та Перемишлянський райони області. Такі дані 22,31% опрацьованих протоколів оприлюднила ЦВК, передає кореспондент Львівського порталу.

Тарас Батенко, який у новий парламент йде як самовисуванець, і наразі здобув прихильність 43.01% виборців. Його найближчий переслідувач – лікар Олег Дуда від «Європейської Солідарності» наразі здобув лише 17,18% симпатій виборців.

Як відомо, на депутатський мандат у 123 окрузі є 12 претендентів. Досьє на кожного з кандидатів читайте тут.