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Цими вихідними на Самбірщині відбудеться «Кульчиці-фест»

Соломія Головіна

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У селі Кульчиці Самбірського району 28 липня відбудеться ІХ Міжнародний фестиваль української слави «Кульчиці-фест». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

У програмі фесту – співочі гурти, виконавці патріотичних пісень, козацькі забави, галерея традиційних та нетрадиційних ремесел, майстер-класи, українська кухня та українська дискотека. Козаки пригощатимуть усіх кулешем, медовухою,  «макогонами», дітлахів кататимуть на конях.

Фестиваль української слави у селі Кульчицях на Самбірщині проводиться уже вдев’яте. Село Кульчиці є батьківщиною військового, політичного і громадського діяча, гетьмана реєстрового козацтва, кошового отамана Запорізької Січі Петра Конашевича Сагайдачного та героя Віденської битви 1683 року, рятівника Відня, засновника першої кав’ярні Європи Франца-Юрія Кульчицького.

Мета фестивалю: відродження, збереження, популяризація національних традицій, вшанування і збереження пам’яті про видатних земляків Франца-Юрія Кульчицького і Гетьмана Петра Сагайдачного, козацьких ватажків Івана Сулими та Марка Жмайла.

Фестиваль покликаний сприяти розвитку туризму в Україні, відродження українського духу, популяризації в Україні козацького руху, започаткуванню унікального регіонального фестивалю в традиціях українського фольклору, як бази духовного відродження народу, поширенню традицій та побуту Козацької доби.

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