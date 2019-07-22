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ЦВК опрацювала вже більше 35% протоколів. Які партії виборюють місце у новому парламенті?

Наталя Дуляба

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Центральна виборча комісія опрацювала 35,51% протоколів по Україні. Список партій, які потрапляють у Верховну Раду, наразі залишився незмінним: «Слуга народу», «Опозиційна платформа – За життя», «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Голос». Втім право потрапити у новий парламент виборюють ще три партії. Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті ЦВК, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Лідером у парламентських перегонах залишається президентська партія «Слуга народу», за яку проголосували 42,19% (більше 1,8 мільйона українців). Слідом йде «Опозиційна платформа – За життя», яка набрала 12,75% (свої голоси віддали більше пів мільйона українців). Трійку лідерів замикає партія «Європейська солідарність» Петра Порошенка із результатом 8,71% (за неї проголосували понад 370 тисяч українців).

На четвертому місці – ВО «Батьківщина», яка наразі отримала 8,15% голосів (більше 353 тисяч українців).

А п’ятьою партією, яка проходить у новий парламент, є «Голос» Святослава Вакарчука – 6,39%. Її на виборах підтримали більше 276 тисяч українців.

Наразі є ще три партії, які набрали більше 3% голосів виборців, і можуть позмагатися за місце у Верховній Раді. Це «Радикальна партія Олега Ляшка» (3,94%), «Сила і честь» Юрія Смешка (3,73%), «Опозиційний блок» (3,23%).

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Бар’єр у 2% подолали поки ВО «Свобода», «Партія Шарія» та «Українська стратегія Гройсмана». Партія мера Львова Андрія Садового «Самопоміч» натомість не набрала навіть 1% голосів виборців.

Як повідомляв Львівський портал, законодавчу більшість у парламенті отримує партія «Слуга Народу». Від неї у Верховну Раду потрапляють щонайменше 227 нардепів, тоді як для ухвалення рішень необхідно 226 голосів.

На Львівщині наразі лідирує партія «Голос» (майже 24%), «Європейська солідарність» (21,6%) та «Слуга народу» (20,26%).

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