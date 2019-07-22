«Слуга народу» отримує законодавчу більшість у парламенті

ЦВК підрахувала майже чверть усіх бюлетенів. За попередніми підрахунками парламентську більшість, яка дозволяє ухвалювати закони, сформує єдина партія – «Слуга народу». Такі дані попередньо визначених нардепів, за даними ЦВК.

За попередніми підрахунками «Слуга народу» Володимира Зеленського отримає у парламенті щонайменше 227 нардепів, тоді як для ухвалення рішень необхідно 226.

Другою найбільшою групою у парламенті можуть стати самовисуванці, які лідирують у 60 округах.

Інфографіка: УП