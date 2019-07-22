ЦВК опрацювала майже 85% протоколів

Станом на 21 годину Центральна виборча комісія опрацювала 84,23% протоколів по Україні. Про це йдеться на сайті ЦВК, передає Львівський портал.

Як свідчать результати опрацьованих протоколів, партія «Слуга народу» набрала 42,93% (5 219 780 виборці «за»), «Опозиційна платформа – За життя» –12,93% (1 573 200), «Європейська солідарність» – 8,30% (1 009 120), «Батьківщина» – 8,13% (989 489) та «Голос» – 6,03% (733 732).

Бракує голосів, щоб потрапити у Раду, «Радикальній партії Олега Ляшка» – 3,91% (476 199), партії «Сила і честь» Юрія Смешка – 3,80% (462 669) «Опозиційному блоку» – 3,13% (381 060).