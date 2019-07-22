Тарас Батенко перемагає у окрузі №123 на Львівщині

Народний депутат України, член політичної партії «Українське об’єднання патріотів – «УКРОП» Тарас Батенко впевнено лідирує у виборчому окрузі №123, який охоплює Новий Розділ, Золочівський, Миколаївський та Перемишлянський райони області. Такі дані 65,73% опрацьованих протоколів оприлюднила ЦВК, передає кореспондент Львівського порталу.

Тарас Батенко, який у новий парламент йде як самовисуванець, уже здобув прихильність 44.43% виборців. Його найближчі конкуренти, лікар Олег Дуда від «Європейської Солідарності» та представник «Голосу» Тарас Чолій, здобули лише 14,91 та 14.68% відповідно.

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Як відомо, на депутатський мандат у 123 окрузі є 12 претендентів. Досьє на кожного з кандидатів читайте тут.