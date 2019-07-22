Суд відпустив Єфремова під домашній арешт

Київський апеляційний суд звільнив з-під варти підозрюваного у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України ексрегіонала Олександр Єфремова. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речниця Генпрокурора Лариса Сарган, передає Львівський портал.
«Поки рахують голоси і країна в стані ступору, маємо ще новину: Олександру Єфремову рішенням Київського апеляційного суду змінено запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Традиційна подяка Конституційному суду за турботу про держзрадників і терористів…», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 30 липня 2016 року у аеропорту «Бориспіль» з квитком на Відень був затриманий колишній керівник фракції «Партії регіонів» Олександр Єфремов. 1 серпня 2016 року Єфремова за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України взяли під варту на 60 діб .
Також, як пише Еспресо, Єфремова звинувачують в організації захоплення будівлі Луганської обласної державної адміністрації навесні 2014 року, в пособництві при захопленні будівлі Управління Служби безпеки України в Луганській області, вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України. Ще один пункт звинувачень – державна зрада.
24 квітня 2019 року Старобільський районний суд Луганської області продовжив йому запобіжний захід у вигляді арешту, який закінчиться 22 червня.
Анастасія Мельник